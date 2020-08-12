2020/08/12 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاربعاء، علمه بوجود نترات أمونيوم في مرفأ بيروت في 20 تموز اي قبل أسبوعين من الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، مؤكداً أنه أبلغ المجلس الأعلى للدفاع على الفور.وجاء في حساب عون على تويتر “فور تبلّغ الرئيس عون تقرير أمن الدولة في 20-7-2020 بوجود …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس اللبناني يؤكد علمه بتخزين الأمونيوم في ميناء بيروت قبل الانفجار وكالة تقدم الاخبارية.

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