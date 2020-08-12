الحشد الشعبي يدك عناصر داعش الارهابي بقنابر الهاون في سامراء

2020/08/12 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلو مة/ بغداد أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأربعاء، عن دكها تجمعاً لعناصر فلول “ داعش” الإرهابي بقنابر الهاون في منطقتي حويجة مسيرة وهلال السالم شمال مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية.وذكر إعلام قيادة القاطع في بيان تلقته /المعلومة/، ان “معلومات استخبارية وردت إلى اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي أفادت بوجود عناصر إرهابية تابعة […]

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