اسهمت بتطوير الحركة التجارية قديماً… “تحفة معمارية” تتوسط صحراء احدى المحافظات العراقية وتصارع للبقاء

2020/08/12 | 21:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد منارة ” موجدة “، في محافظة كربلاء، تحفة معمارية و صرح اثري يقف شامخاً بارتفاعه البالغ ١٢ متر في صحراء كربلاء الغربية ، في منطقة تطل على وادي الطار التي تبعد حوالي ٢٥ كم عن مركز المحافظة .ويعود أصل التسمية الى إيقاد النار ليلاً على سطحها فربما صحفت من (موقدة […]

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