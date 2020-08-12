بالوثيقة: القضاء يصدر قراراً بمنع سفر وزير الكهرباء السابق ومدير عام بالوزارة

2020/08/12 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب كاطع الركابي، اليوم الاربعاء، إلى الاعتماد على أهالي المناطق المحررة من سيطرة داعش، لمنع استمرار الخروقات الأمنية في تلك المناطق.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي امرلي، اليوم الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي بجرد أماكن مخازن أسلحة القوات الأميركية في العاصمة بغداد، وذلك تجنبا لحدوث سيناريو مشابه لانفجار مرفأ العاصمة اللبناني

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي، الاربعاء 12 آب 2020، عن الموقف الدستوري العراقي من طرد حزب العمال الكردستاني وقطع الطريق أمام اعتداءات تركيا بقضية استهدافها المناطق العراقية.

وقال كاطع ا

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