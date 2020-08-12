نائب يدعو إلى الاعتماد على أهالي المناطق المحررة لمنع استمرار الخروقات الأمنية

2020/08/12 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب كاطع الركابي، اليوم الاربعاء، إلى الاعتماد على أهالي المناطق المحررة من سيطرة داعش، لمنع استمرار الخروقات الأمنية في تلك المناطق.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "داعش انتهى في المناطق المحررة من ناحية قدرته على السيطرة على الأرض، لكنه لايزال يمتلك خلايا نائمة تحاول بين فترة واخرى تطبيق مبدأ الكر والفر، عبر استهداف المدنيين او النقاط الأمنية، يقوم بها عنصر او عنصرين من التنظيم ومن ثم الاختباء".

وأضاف الركابي، أن "محاولات داعش تأتي لتوجيه رسائل معنوية لعناصر التنظيم التي تعيش وضع نفسي صعب بسبب الانكسارات المتتالية وفقدان اغلب قادتها في العمليات النوعية الأمنية خلال الاشهر الماضية".

وتابع، أن "هناك سببا رئيسيا يقف وراء تكرار الخروقات الامنية في المناطق المحررة، رغم العمليات العسكرية المستمرة، وهو وجود حواضن يعتمد عليها التنظيم في الاختباء والتمويل"، لافتاً إلى أنه "لولا بقاء تلك الحواضن لما كان بمقدور التنظيم مهما كانت قدرته على البقاء في اي منطقة، وهذا ما يفسر تكرار الخروقات بين فترة واخرى".

ودعا عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، إلى "الاعتماد على اهالي المناطق المحررة في الملف الأمني، وتعزيز العلاقة مع القوات الامنية على نحو يسهم في كشف تلك الحواضن وتقديمها للقضاء كونها تشكل عاملا مهما في زعزعة الامن والاستقرار بدعمها للتنظيمات المتطرفة".

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي امرلي، اليوم الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي بجرد أماكن مخازن أسلحة القوات الأميركية في العاصمة بغداد، وذلك تجنبا لحدوث سيناريو مشابه لانفجار مرفأ العاصمة اللبناني

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي، الاربعاء 12 آب 2020، عن الموقف الدستوري العراقي من طرد حزب العمال الكردستاني وقطع الطريق أمام اعتداءات تركيا بقضية استهدافها المناطق العراقية.

وقال كاطع ا

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