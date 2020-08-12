رحيل عاشق السينما..مروان عكاوي - عبد السلام الزغيبي

2020/08/12 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي توفي اليوم في اثينا بعد صراع مع المرض الخبيث لم يمهله طويلا...



صديقي المخرج السوري..



مروان عكاوي..تعرفت أول مرة عليه أول مرة في مكتب صديق مشترك..قدمه لي بالقول من هنا..المخرج مروان عكاوي..قلت في نفسي هذا الإسم ليس غريب عني..تذكرت فيلم إمبراطورية غوار..الذي قام ببطولة دريد لحام وإأخرجه مروان عكاوي..والذي أنتج عام 82 ..



وبما أني من جيل عاش على متابعة مسلسلات غوار الطوشة وهي الشخصية التي ......





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