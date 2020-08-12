2020/08/12 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي جاءت استقالة الحكومة اللبنانية تحت تأثير الضغط الهائل الذي سلطته ثورة تشرين وخوفهم من وضعهم في أقفاص الاتهام على جريمتهم الوحشية في قلب مدينة بيروت.



الا ان تقديم حسان دياب استقالة حكومة هيمنت عليها ميليشا الجمهورية الاسلامية المتحالفة مع احزاب دينية طائفية اخرى لن يكون الا مكيدة لسلطة تستميت في إعادة إنتاج نفسها ان لم تمض الثورة قدما في طريقها لاقتلاع كامل النظام الميليشياتي الديني القومي والعشائر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثائرات وثوار لبنان يطيحون بحكومة المافيات! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثائرات وثوار لبنان يطيحون بحكومة المافيات! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).