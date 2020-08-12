2020/08/12 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غوغل أن تحديثات جدية لـ Google Maps ستعيد هذه الخرائط لمستخدمي ساعات آبل الذكية وأنظمة CarPlay في السيارات.وأشارت غوغل في تدوينة لها على الإنترنت إلى أن التحديثات بدأت بالوصول إلى مستخدمي أنظمة CarPlay في السيارات اعتبارا من 10 أغسطس الجاري، وهذا يعني أن مستخدمي هذه الأنظمة سيتمكنون من الاعتماد على الخرائط في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خرائط غوغل تعود الى ساعات وبعض أنظمة آبل وكالة تقدم الاخبارية.

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