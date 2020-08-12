مجلس النواب ينظم الملتقى الشبابي العراقي لمناقشة وثيقة “حقوق الشباب”

2020/08/12 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بمناسبة اليوم العالمي للشباب, نظمت لجنة الشباب والرياضة اليوم الاربعاء, الملتقى الشبابي الخاص بمناقشة وثيقة حقوق الشباب .وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي, في كلمة بالمناسبة ان العراق من البلدان القليلة التي تتجاوز فيه نسبة الشباب للسكان اكثر من 62 % , وهي هبة ربانية تضاف لما منّ به علينا […]

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