بالوثيقة : صدور منع سفر بحق وزير الكهرباء السابق ومسؤول المالية

2020/08/12 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أصدرت مجلس القضاء الاعلى عن طريق محكمة تحقيق الكرخ الخاصة بقضايا النزاهة قراراً بمنع سفر وزير الكهرباء ومدير عام الدائرة المالية والادارية في حكومة عادل عبد المهدي.وبحسب الكتاب الصادر عن المحكمة وحصلت ( المستقلة ) على نسخة منه، والمعنون الى جهاز المخابرات الوطني العراقي ” انه تقرر منع السفر بحق وزير الكهرباء […]

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