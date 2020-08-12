2020/08/12 | 21:57 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول ايراني يكشف حجم مايستورده العراق من التمور الايرانية

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