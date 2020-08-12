نبات شائع يقوي الشعر ويعزز نموه

2020/08/12 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف خبراء الصحة أن استخدام هلام صحي من نبات الصبار يمكن أن يساعد في زيادة نمو الشعر.ويمر الشعر داخل البصيلة عادة بدورة نمو تستمر من سنتين إلى 6 سنوات.وحتى لو حلق الشخص شعره أو قصه، فإن الشعر سينمو مرة أخرى خارج البصيلة من الجذر الموجود داخل البصيلة.وفي نهاية هذه الدورة، […]

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