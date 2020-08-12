استطلاع: اداء حكومة الكاظمي افضل من حكومتي العبادي وعبد المهدي

2020/08/12 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اظهر استطلاع للرأي ان أداء حكومة الكاظمي خلال الأيام المئة الأولى افضل من سلفيه العبادي وعبد المهدي.وأشار الاستطلاع الذي أجرته المجموعة المستقلة الى ان المقارنةً بالمئة يوم الأولى لسابقيه، فأن الكاظمي حقق أعلى مستوى تفضيل لآراء العراقيين.وأشارت المجموعة الى انها استخدمت المنهجية نفسها للحكومات الثلاث.وتضمنت اختيار عينة وطنية شاملة لكل شرائح […]

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