بعد اصابته بكورونا.. بانديراس يحتفل وحيدا في عيد ميلاده ال60

2020/08/12 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لم تجر الرياح بما يشتهي النجم العالمي بطل فيلم “زيرو” الشهير أنطونيو بانديراس الذي باغته وهاجمه فيروس كورونا في عيد ميلاده الستين.و اعلن النجم الإسباني العالمي “أنطونيو بانديراس” عن إصابته بفيروس كورونا لمعجبيه ومتابعيه عبر حسابه على موقع “إنستغرام” الإثنين 10 آب الجاري،وأيضاً في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ويأتي ذلك بالتزامن مع […]

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