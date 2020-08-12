2020/08/12 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة أوروبية تحذف نحو 5 آلاف حالة وفاة من حصيلة سابقة لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة أوروبية تحذف نحو 5 آلاف حالة وفاة من حصيلة سابقة لها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة أوروبية تحذف نحو 5 آلاف حالة وفاة من حصيلة سابقة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).