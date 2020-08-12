اسعار النفط ترتفع الى 45.60 دولاراً للبرميل عند تسوية التعاملات

2020/08/12 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير أوبك والبيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن تراجع يتجاوز التوقعات لمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.فيما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من […]

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