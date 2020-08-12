الصحة تسلم كربلاء خمسة أجهزة إنعاش رئوي لمرضى كورونا

2020/08/12 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، عن أستلام خمسة أجهزة إنعاش رئوي لمساعدة مرضى كورونا من قبل وزارة الصحة .وقال مدير قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية الصيدلاني رعد حميد تركي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القسم تسلم ( 5 ) أجهزة إنعاش رئوي (Ventilator) […]

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