نائب: الحظر الصحي “حبر على ورق”.. هناك جهة وحيدة مخولة بالغائه

2020/08/12 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو خلية الأزمة في البرلمان، النائب رياض المسعودي، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب لا يملك صلاحية إلغاء الحظرين الجزئي والشامل لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، فيما أشار إلى أن الحظر الصحي في العراق "حبر على ورق".

وقال رياض المسعودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة البرلمانية ومجلس النواب بصورة عامة، لا يمتلكان اي صلاحيات لإلغاء الحظرين الجزئي والشامل لمواجهة فيروس كورونا، وهو من صلاحيات لجنة الصحة والسلامة، وفق قرار ديواني صادر من مجلس الوزراء".

وأضاف المسعودي، أن "الحظر الجزئي والشامل، لم ينفذ في العراق، وهو حبر على ورق، ولهذا لا يمكن معرفة قدرة الحظر على تقليل الاصابات في البلاد، لأنه لم يطبق حتى نعرفه فاعليته من عدمها".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 57 وفاة و3441 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ومع الموقف الوبائي لليوم، بلغ مجموع الشفاء 114541 (نسبة الشفاء 71,4 %)، ومجموع الاصابات 160436، الراقدين الكلي 40307، والراقدين في العناية المركزة 592، فيما بلغ مجموع الوفيات 5588.

وأكد مدير عام دائرة الصحة العامة، د.



رياض عبد الأمير، في وقت سابق، أن رفع الحظر الصحي كليا لن يتم دون تعاون المواطنين والتزامهم بالوقاية، لإن هناك خشية من حدوث كارثة بانتشار الفيروس على نطاق أوسع في البلاد.

وقال عبد الأمير، أن "الحظر لا يطبق حالياً بشكل صحيح ويقتصر على الشوارع وتترك الاحياء ونشاطات الناس بشكل طبيعي دون محاسبة، والمخالفين لو وجدوا محاسبة لكانوا التزموا، والمناطق الشعبية متروكة دون محاسبة"، مرجحا تسجيل العراق "عدد إصابات اعلى في الفترة المقبلة بسبب عدم الالتزام في العيد والفترة الحالية".

وأكد أن "العراق ما زال في الموجة الأولى، اذ ان الإصابات في ازدياد مستمر ولم يحدث تراجع ثم ارتفاع ليقال اننا دخلنا بموجة جديدة"، مشيرا الى ان "اليابان وتايوان خففتا الحظر بعد التزام المواطنين، فيما فرضت دول أخرى إجراءات مشددة استمرت احياناً لـ 45 يوماً".

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