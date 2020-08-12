الخطابي يبحث مع المصرف الاهلي العراقي القروض السكنية لمواطني كربلاء

2020/08/12 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..بحث محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاربعاء، مع المصرف الاهلي العراقي توفير القروض السكنية للمواطنين ، إضافة الى دعم القطاع الزراعي والمزارعين .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحضور رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري ، ومدير دائرة تسهيلات الشركات المتوسطة والصغيرة […]

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