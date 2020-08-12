الأسد : قانون قيصر مرحلة جديدة من التصعيد على سوريا

2020/08/12 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,-(أ ف ب) – اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء في كلمة القاها أمام مجلس الشعب الجديد أن قانون قيصر يشكّل عنوان “مرحلة جديدة من التصعيد” على بلاده التي مزقتها أكثر من تسع سنوات من النزاع المدمر.وخلال إلقاء كلمته، أصيب الأسد بتوعّك واستأذن الحاضرين المغادرة قبل أن يعود لاحقاً على وقع التصفيق وهتاف “بالروح […]

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