الرئيس السوري: اميركا وتركيا حولتا المبادرات السياسية إلى “خزعبلات سياسية”

2020/08/12 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال الرئيس السوري بشار الأسد، في كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، اليوم الأربعاء، إن المبادرات السياسية حولت من قبل الولايات المتحدة وتركيا إلى “خزعبلات سياسية”.وأضاف الرئيس السوري أنه بالرغم من الجهود الصادقة في روسيا وإيران من أجل دفع المبادرات السياسية لحل الأزمة السورية، إلا أنها وبفضل الولايات المتحدة ووكيلتها […]

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