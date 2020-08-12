التجارة: الكميات المسوقة من الحنطة تجاوزت 5 ملايين طن

2020/08/12 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة، فيما اكدت ان الكميات المسوقة تجاوزت 5 ملايين طن.

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