مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء التركي على الأراضي العراقية

2020/08/12 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان مجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، الاعتداء التركي الأخير على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين، فيما أكد أن هذا العمل يعد تجاوزاً كبيراً لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقاً لعلاقات حسن الجوار، وتهديداً كبيراً للأمن الوطني العراقي.

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