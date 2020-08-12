زينة مكي : كنت في الجميزة وغادرت بيروت قبل ساعة من الانفجار

2020/08/12 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..روت الممثلة زينة مكي تفاصيل الساعات الأخيرة التي قضتها في العاصمة بيروت قبل لحظات من وقوع انفجار المرفأ.وأكدت مكي أنها قضت نهار يوم الواقعة كاملا بين شوارع بيروت ومحلاتها تلتقط صورا وتعاين أماكن تصوير تحضيرا لعمل جديد، حال القدر دون تواجدها لحظة وقوع الانفجار.وأوضحت أنها غادرت العاصمة قبل ساعة واحدة من وقوع الانفجار، […]

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