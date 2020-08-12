المتحدث الإعلامي لرئيس الوزراء..نناشدكم للمرة الثالثة

2020/08/12 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب توجهنا أول أيام العيد بنداء إستغاثة الى المتحدث الإعلامي للسيد رئيس الوزراء الزميل الإعلامي القدير أحمد الملا طلال ، راجين منه تدخله العاجل لإعادة التيار الكهربائي الذي انقطع عن شارعنا بمحلة 836 (الميكانيك) زقاق 7 قبل العيد بأيام ، واستمر القطع الى مابعد العيد ، ثم جرى اصلاح العطل ليومين، وانقطع التيار الكهربائي […]

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