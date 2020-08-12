وفاة الاديب احمد الباقري

2020/08/12 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..توفي ، صباح اليوم الاربعاء ، الاديب احمد الباقري في احد مستشفيات مدينة الناصرية عن عمر ناهز 80 عاما .والاديب احمد الباقري من مواليد الناصرية عام 1941 ، تخرج من معهد الفنون الجميلة قسم الرسم في العاصمة بغداد سنة 1963 ، كتب القصة القصيرة ، والرواية ، والشعر ، والنقد الادبي ، […]

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