تغريم “أبل” 500 مليون دولار لانتهاك براءات اختراع

2020/08/12 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حكمت محكمة في تكساس على شركة “آبل” بدفع أكثر من 500 مليون دولار كتعويض، بعد إدانتها بانتهاك براءات اختراع متصلة بشبكة الجيل الرابع المسجلة باسم شركة “بانوبتيس”.وجاء في قرار المحكمة أن “الجهة المدعية تفاوضت بشكل متكرر مع آبل للتوصل إلى اتفاقية لمنح رخصة (فراند) التابعة لمحفظة براءة الاختراع للجهة المدعية وهو ما […]

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