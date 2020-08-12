سلطات كردستان تحتجز جميع العاملين في قناة “NRT” بدهوك 

2020/08/12 | 22:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..داهمت القوات الامنية في دهوك مكتب قناة “NRT” واعتقلت جميع العاملين فيه، بعد فترة وجيزة على احتجاز فريق القناة المكلف بتغطية تظاهرات انطلقت نهار اليوم الاربعاء في دهوك احتجاجا على تردي الوضع المعاشي والخدمي.مدير مكتب القناة في بغداد اوميد محمد افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن احتجاز مراسلهم (بريار حجي) والمصور […]

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