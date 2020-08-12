الشركة التركية تستأنف العمل في المستشفى الذي تنفذه في ذي قار

2020/08/12 | 22:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن وصول كادر الشركة التركية الى مدينة الناصرية لاستئناف العمل في المستشفى الذي تنفذه في المحافظة .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” كادر الشركة التركية من مهندسين وفنيين وصل الى المحافظة لاستئناف العمل في مشروع مستشفى الناصرية […]

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