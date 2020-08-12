بالصور.. عرض لدرجات نارية وسيارات قديمة في أحتفالية يوم الشباب العالمي

2020/08/12 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قدمت تشكيلات وفرق نادي العراق للسيارات والدراجات النارية اليوم الاربعاء (12 آب 2020)، العروض من خلال مشاركتها في أحتفالية يوم الشباب العالمي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ،في مجمع المدينة الشبابية في بغداد .

وقال رئيس الهيأة الأدارية لنادي العراق، رائد البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "جاءت مشاركتنا في أحتفالية الوزارة بيوم الشباب العالمي ،تلبية لدعوة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الراعي الاول للرياضة والرياضين في العراق ،واليوم حضرت كل فرق النادي من فعاليتي السيارات والدراجات ،وقدمت أجمل العروض والمهارات للدراجين وساقي السيارات في ساحة الأحتفال وسط أعجاب وتصفيق من جميع الحاضرين" .

واضاف أن "هناك الكثير من المبادرات التي سيقوم بها النادي خلال الفترة المقبلة الانسانية منها والرياضية، والتي ستنظم بالتعاون مع المؤسسات الرياضية وغير الرياضية، ونعد الجميع بالانجازات والمبادرات الجميلة خدمة رياضية العراقية والشعب العراقي".

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