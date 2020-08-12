وزارة المالية تدعو حكومة الإقليم إلى الإسراع في الإيفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية

2020/08/12 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

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