وزارة المالية: نستغرب من بيان مجلس وزراء كردستان حول تنظيم الواردات الاتحادية

2020/08/12 | 23:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أصدرت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين حكومتي بغداد واربيل .وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إنها “تعرب عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء اقليم كردستان اليوم الاربعاء (12/8/2020) حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية […]

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