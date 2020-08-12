التحالف الدولي يدمر مواقع لداعش في جبال حمرين

2020/08/12 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، تدمير مواقع لعصابات داعش الارهابية بضربات جوية للتحالف الدولي في جبال حمرين.

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