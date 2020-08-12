2020/08/12 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المانيا تنضم الى قائمة المشككين بـ روسيا: الطفرات الفيروسية يمكن ان تؤثر على أي لقاح! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تنضم الى قائمة المشككين بـ روسيا: الطفرات الفيروسية يمكن ان تؤثر على أي لقاح!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تنضم الى قائمة المشككين بـ روسيا: الطفرات الفيروسية يمكن ان تؤثر على أي لقاح!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).