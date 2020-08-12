بين هيمنة وهيمنة الأقربون أولى بالمعروف! - مشعل يسار

2020/08/12 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار ======عندما حل علينا المرحوم رفيق الحريري رئيسا للوزراء مع الرز والعدس منذ حوالى ثلاثة عقود كنا نزرع الحشيشة بصورة غير شرعية في سهل البقاع وخاصة شماله الفقير بالماء.



فهي لا تحتاج إلى ماء وغذاء، ولا إلى كثير اعتناء بها كما يقول العارفون.



تنمو على القليل ويستفيد منها المزارع هناك أقل، ولكنها مصدر عيشه المتواضع فيما يغتني من بيعها التجار كارتيل المخدرات.



هذا علماً أنها يمكن أن تفيد في مجالات عديد ......





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