فعل القراءة في التجربة النقدية - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة السابعة من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/08/12 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي إميل سيوران يقول:النقد تفسير خاطئ ومعكوس: ينبغي أن تتم القراءة من أجل فهم الذات، لا من أجل فهم الآخر11.إذا اجتمع القارئ والناقد والزمن بين ثنايا الورق والحبر مَن منهم له كلمة الفصل فيما تكتب؟ يجيبنا الشاعر النزال، قائلًا:إنما نكتب لنُقرَأ ونبلغ رسالتنا، بل أقول رسالاتنا، فالشاعر والمؤلف والكاتب عالم حافل بالدهشة والتَّدوين والتحليل والتحليق الحرّ في آفاق الحياة الرَّحبة ......





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