عاجل | مجلس الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

2020/08/12 | 23:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

* مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين

* مجلس الأمن الوطني: هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول وخرقا لعلاقات حسن الجوار وتهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة

* مجلس الأمن الوطني: العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه بما فيها الرسائل الدبلوماسية

* مجلس الأمن الوطني: الحكومة قد قررت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد

* مجلس الأمن الوطني: نشدد على ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ مايلزم

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