2020/08/12 | 23:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعت الخارجية العراقية سفير أنقرة في العراق فاتح يلدز على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي.

الخارجية ذكرت في بيانها، أن الخرق تمثل بالقصف الأخير بطائرة مُسيّرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان، وما تسبب به من استشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي، مبينة أن المُذكّرة التي سلّمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركيّ حملت حكومة الأخير مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم، وطالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه المعتدين.

المذكرة شددت على ضرورة أن تباشر الحكومة التركيّة بإيقاف القصف وسحب قواتها المعتدية من جميع الأراضي العراقية، مضيفة أن الحكومة ألغت زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد وجميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية تستدعي سفير أنقرة وتلغي جميع زيارات المسؤولين الأتراك حاليا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية تستدعي سفير أنقرة وتلغي جميع زيارات المسؤولين الأتراك حاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).