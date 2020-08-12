قناة التغيير.. الأولى في وسائل الإعلام خلال 24 ساعة

2020/08/12 | 23:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناقلت وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية الفيديو الخاص بقناة التغيير والذي وثق لحظة إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء ببغداد اثناء استهدافها بصواريخ كاتيوشا.

إذ كان المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاغينز يجري مقابلة لبرنامج رأس السطر والذي يقدمه الإعلامي أحمد الأدهمي، اثناء سقوط الصواريخ، الأمر الذي دفعه للانسحاب مؤقتا من المقابلة وثم عاد ليكمل حواره.

وعلى وقع هذا الحدث، تصدرت قناة التغيير المشهد على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وفسرت بعض المواقع الإعلامية انسحاب العقيد من الحلقة على انه هروبا، بينما يراه مدونون انه دفاعا عن النفس.

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