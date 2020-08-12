انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الامريكي جنوب العراق

2020/08/12 | 23:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، مساء الاربعاء، بأن تفجيرا استهدف رتلا للدعم اللوجستي للتحالف لامريكي غرب الناصرية....

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