التحالف:أرتالنا المستهدفة تحمل مساعدات الدعم اللوجستي للقوات العراقية

2020/08/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كشف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمحاربة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬و‭ ‬سوريا‭ ‬العقيد‭ ‬مايلز‭ ‬كاغنز،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬استهداف‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬الاخيرة،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬الارتال‭ ‬التي‭ ‬اسُتهدفت‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬من‭ ‬الاسلحة‭ ‬والاغذية‭ ‬والدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭.‬وكانت‭ ‬عمليات‭ ‬حرق‭ ‬وضرب‭ ‬اليات‭ ‬عسكرية‭ ‬تمر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ […]

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