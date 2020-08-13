حملات لمنع كوارث

2020/08/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تابعنا في الاسبوع الاخير حملات تفتيش عن المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال التي من الممكن أن تكون متروكة أو مخزونة في مطارات او موانىء عراقية.وجرى العثور عى كميات من بعض تلك المواد منها سي فور شديدة الانفجار والداخلة في تصنيع المتفجرات والتفخيخ فضلا عن استخدامات صناعية اخرى .الحملة حققت نجاحاً […]

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