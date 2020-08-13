2020/08/13 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مشنوق يتهم اسرائيل والقضاء يقرر سماع افادات وزراء باريس- بيروت- الزمان حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء من «أي تدخل خارجي» في لبنان خلال اتصال مع نظيره الإيراني حسن روحاني، بعد ثمانية أيام من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية وأدى إلى تظاهرات مناهضة للطبقة السياسية.
فيما اعلن النائب نهاد مشنوق عن كتلة المستقبل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يبلغ بوتين وروحاني تحذيره من التدخل الخارجي في لبنان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما اعلن النائب نهاد مشنوق عن كتلة المستقبل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يبلغ بوتين وروحاني تحذيره من التدخل الخارجي في لبنان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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