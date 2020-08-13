2020/08/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬مشنوق‭ ‬يتهم‭ ‬اسرائيل‭ ‬والقضاء‭ ‬يقرر‭ ‬سماع‭ ‬افادات‭ ‬وزراء باريس‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني،‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬هز‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬للطبقة‭ ‬السياسية‭.‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬النائب‭ ‬نهاد‭ ‬مشنوق‭ ‬عن‭ ‬كتلة‭ ‬المستقبل‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون‭ ‬يبلغ‭ ‬بوتين وروحاني‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون‭ ‬يبلغ‭ ‬بوتين وروحاني‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).