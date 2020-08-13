حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (1) - عبدالله تركماني

2020/08/13 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سوريةتنطلق هذه الدراسة من أنّ المفاهيم هي نتاج الواقع، وأنه ليس من المفيد الاكتفاء بدراسة تجربة قومية واحدة فقط وتعميم نتائجها على مجمل قضايا المسائل القومية، فالتنوّع هو روح التاريخ الإنساني.



والسؤال المطروح في الواقع السوري، حيث تتقاسم النفوذ عدة دول، هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري؟ إنّ ظهور الدولة السورية الحديثة كان ......





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