2020/08/13 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الامني توضح تفاصيل استهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الامني توضح تفاصيل استهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).