3 دقائق تمنح باريس سان جيرمان جواز المرور للدور نصف النهائي بالابطال

2020/08/13 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تأهل فريق باريس سان جيرمان اليوم الاربعاء (12 آب 2020) الى الدور نصف النهائي بدوري ابطال اوربا، بالفوز على اتالانتا الايطالي 2-1 من خلال ثلاث دقائق كانت كافية للفريق الباريسي في تحقيق الانتصار، بلقاء جرى على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، بإطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بداية الشوط الاول جاءت عكس التوقعات عندما احرج الفريق الايطالي المرمى الباريسي بسيل من الفرص كانت ثلاثة منها مؤكدة خلال الـ 15 دقيقة ، لولا براعة حارس مرمى باريس جيرمان، ولعب اتالانتا منذ البداية بزيادة عددية في الهجوم اجبرت الباريسي بالعودة للدفاع، فيما بقي نيمار من الجانب الاخر وحيدا في الهجوم الفرنسي، ومع مرور الوقت ازداد الضغط الايطالي باللعب الجماعي وسهولة الوصول الى منطقة جزاء باريس سان جيرمان ساعده في ذلك ارتباك الدفاع الفرنسي، ليأتي هدف التقدم لاتالنتا في الدقيقة 26 بواسطة ماريو بازاليتيش، وجاءت ردة فعل باريسية ولكن بجهود فردية من نيمار، دون ترجمة للفرص لينتهي الشوط الاول بالهدف الايطالي الوحيد.

في الشوط الثاني لعب باريس سان جيرمان بشكل مختلف عن الاول عندما نظم صفوفه بنزعة هجومية، فيما تراجع الفريق الايطالي الى الدفاع المنظم الذي يبدأ من الوسط، وزاد الضغط الباريسي بمشاركة مبابي الذي اقلق خطوط دفاع اتالانتا حتى الدقيقة الاخيرة والثواني الحرجة من الوقت الاصلي عندما كانت جهود نيمار حاضرة في بناء هجمة سجل منها ماركوس كوريا عند الدقيقة 90 هدف التعادل، ومن ثم هدف التقدم عند الدقيقة 93 بواسطة إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، لينتهي اللقاء بفوز صعب للفريق الباريسي وبنتيجة 2-1.





وكان أتالانتا قد تأهل إلى دور الثمانية بعدما تخطى فالنسيا بنتيجة (8-4) في مجموع المباراتين، فيما عبر سان جيرمان عقبة بوروسيا دورتموند بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين، ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان في نصف النهائي، مع المنتصر من لقاء أتلتيكو مدريد ولايبزيج، الذي يقام غدًا الخميس.

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