2020/08/13 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجات ملّمتريّة قصيرة في مهمّات تقنيّة كبيرة الخلايا البشرية تتعطل إذا أمتصت جرعة – عبد الرضا سلمان حساني يغطّي طيف الموجات الكهرومغناطيسيّة نطاقاً واسعاً من التردّدات أو الأطوال الموجيّة تبدأ بترددات الكهرباء المعروفة وتصل تصاعديّاً بأششعة گاما ذات الطاقة العالية.وما بين هذه وتلك تقع موجات المايكروويڤ المستخدمة في الأفران المنزليّة بمواصفاتها […]

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