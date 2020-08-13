2020/08/13 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة النظر بقوات حفظ القانون – عبد الخالق الشاهر كانت جورجيا السوفييتية أحد منازحي ..لاحظت فيها امرين متناقضين اولهما ان الأمن والأمان مستتبان بشكل لا يوصف وثانيهما ان ابواب الشقق السكنية محكمة اكثر من اللازم الى حد ان قسما منها يبدو كباب لخزينة وليس شقة ..استفسرت من البعض وقرأت عن […]

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