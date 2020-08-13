2020/08/13 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا وزيادة حالة الحزن عند الافراد – حمزة محمود شمخي لم تمر المجتمعات في حالة من تغير السلوكيات النفسية واضطرابها مثل ما تمر به حاليا بسبب جائحة كورونا وحزمة من الاحداث ،فكورونا حدث لا(يشبهه أي شيء تعاملنا معه في حياتنا).ولكونها جائحة غير تقليدية فان تقييم مخاطرها يعد(شائكا بشكل خاص لأن معرفتنا الموضوعية […]

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