سلطة الطيران المدني تصدر توجيها بشأن المسافرين

2020/08/13 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت سلطة الطيران المدني، شركات الطيران بالزالم المسافرين عمل فحص (pcr) قبل موعد الرحلة ب 48 ساعة.

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